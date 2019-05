BJP ने लगाया ममता बनर्जी पर आरोप, प्रशासन ने रद्द की स्मृति ईरानी और योगी की रैलियां

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) का सियासी रण अपने अंतिम दौर में है. 19 मई को होने वाले आखिरी चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपना पूरा दम-खम लगा रहे हैं. इन सबके बीच पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों को अंतिम समय में अनुमति नहीं दीं. बीजेपी नेता सुनील देवधर ने सोमवार को यह जानकारी दी.

BJP's Sunil Deodhar: Yogi Adityanath has to hold rallies in all 5 LS seats of South 24 Parganas district on May 15. But EC denied permission. Smriti Irani Ji is supposed to come tomorrow, we planned an event of her in Jadavpur. They denied permission at last minute. #WestBengal pic.twitter.com/XR3W1vY2TX

— ANI (@ANI) May 13, 2019