BJP के इस वरिष्ठ नेता ने कहा, 'कर्नाटक में नहीं मिलेगा मुस्लिमों को पार्टी का टिकट'

बेंगलुरू: कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने कहा है कि उनकी पार्टी मुसलमानों को लोकसभा चुनाव 2019 के लिए टिकट नहीं देगी क्योंकि वे पार्टी में विश्वास नहीं रखते हैं. ईश्वरप्पा ने सोमवार को कोप्पल में कहा, ‘‘हम कर्नाटक में मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे. क्यों. (क्योंकि) आप हममें विश्वास नहीं करते हैं. यदि आप हममें विश्वास रखें और हमें वोट दें तो हम देखेंगे.’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुसलमानों को केवल ‘‘वोट बैंक’’ के रूप में इस्तेमाल किया है,

कुरुबा समुदाय के नेता ने हालांकि मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह मुसलमानों सहित किसी समुदाय से नफरत नहीं करते और उनका बयान इकबाल अंसारी को भाजपा से टिकट मिलने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में था. उन्होंने कहा, ‘‘मैं मुसलमानों सहित किसी समुदाय से नफरत नहीं करता. मेरा जवाब इस सवाल पर था कि क्या इकबाल अंसारी को भाजपा से टिकट मिलेगा.’’ ईश्वरप्पा ने ट्वीट किया कि जब भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो उसे कोई पद नहीं दिया जाता, उसे कठिन परिश्रम कर पद हासिल करना होता है, यही मैंने इकबाल अंसारी के बारे में उल्लेख किया था.

Dear Media,

Please dont add communcal

Colors to my statements.

Correction: I am not the hater of any community including Muslims. My statement was about a question asked about will "Iqbal ansari" get ticket from BJP?

Please dont try to twist my statement about an individual.

— Chowkidar K S Eshwarappa (@ikseshwarappa) April 2, 2019