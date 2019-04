नई दिल्‍ली : लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण के तहत पश्चिमी उत्‍तर प्रदेश की अहम सीट मुजफ्फरनगर पर हो रहे मतदान के बीच यहां से भाजपा प्रत्‍याशी संजीव बालियान ने फर्जी वोट डाले जाने का आरोप लगाया है. बालियान का कहना है मतदान केंद्रों पर बुर्के में आ रही महिलाओं के चेहरे नहीं जांचे जा रहे, इस वजह से फर्जी वोटिंग हो रही है. मुस्लिम और जाट बाहुल्‍य इस सीट पर उनके सामने महागठबंधन के प्रत्‍याशी और रालोद प्रमुख अजीत सिंह हैं.

मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्‍मीदवार संजीव बालियान का आरोप लगाते हुए कहा कि 'मैं बूथ पर गया तो देखा तो मतदाताओं के चेहरे ठीक से चैक नहीं किए जा रहे हैं. चेहरा देखे बिना वोट डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती. यहां एक महिला कॉन्‍स्‍टेबल तक की डयू्टी नहीं लगाई गई. अधिकारी मतदाताओं का चेहरा तक नहीं देख पा रहे हैं. बुर्के में आई महलाओं के चेहरे नहीं देखे जा रहे हैं. अगर धर्मिक आधार पर किसी को आपत्ति है तो वोट मत दीजिए'.

उन्‍होंने आरोप लगाया कि यहां फर्जी वोट डाले जा रहे हैं. अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं देखा गया तो मैं पुन: मतदान की मांग करता हूं.

Union Minister and Muzaffarnagar BJP candidate Dr. Sanjiv Balyan: Faces of women in burkhas are not being checked and I allege that fake voting is being done. If not looked into, I will demand a repoll pic.twitter.com/Gphlm2NoRx

— ANI UP (@ANINewsUP) April 11, 2019