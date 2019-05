LIVE: छठे चरण में 59 सीटों पर मतदान जारी, गंभीर, कोहली समेत दिग्गजों ने डाला वोट

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सात राज्यों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं. इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार की आठ-आठ, दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों पर मतदान हो रहा है.

यूपी की 14 सीटों पर मतदान

मतदान के छठे चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें सुलतानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर और भदोही शामिल हैं. इनमें से आजमगढ़, सुलतानपुर, फूलपुर और इलाहाबाद पर देश की नजरें हैं.

LIVE अपडेट्स

9.10 बजे : दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के एक पोलिंग बूथ पर अपने हक का प्रयोग किया.

8.50 बजे : दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंडाव नगर स्थित पोलिंग बूथ पर पहुंचे और मतदान किया.

Delhi Deputy CM Manish Sisodia after casting his vote at a polling booth in Pandav Nagar, in East Delhi Constituency. #LokSabhaElections2019 #Phase6 pic.twitter.com/DoC4bdNuUz

8.25 बजे : गुना संसदीय क्षेत्र के कई पोलिंग बूथों पर कतारे अब खत्म होती नजर आ रही हैं. शहरी इलाकों में खासतौर पर सुबह लंबी कतारें देखने को मिली लेकिन 8:00 बजे के बाद इक्का-दुक्का वोटर ही पोलिंग बूथों का रुख करते नजर आ रहे हैं.

8.20 बजे : सुबह 8 बजे तक बिहार में 4.08 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. बाल्मीकिनगर-5.8, पश्चिम चंपारण-5.4, पूर्वी चंपारण-3.2, शिवहर-2.5, वैशाली-4, गोपालगंज-3.5, सिवान-6, महराजगंज-2.3 फीसदी मतदान दर्ज किया गया.

8.05 बजे: ज्योतिराजे सिंधिया ने कहा यूपीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में यूपीए, बीजेपी को उखाड़कर सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा, 10 साल तक हमारी सरकार थी और हमनें हर समाज को अवसर दिया गया था.

8.01 बजे : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की उम्मीदवार शीला दीक्षित ने कहा कि वह जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है. उन्होंने कहा कि जो मैंने दिल्ली में 15 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है उसका फल जनता उन्हें इस बार के चुनाव में देगी. शीला ने कहा, मैंने जो काम किया है हमारे लिए प्लस पॉइंट है. इस बार का हवा का रुख कांग्रेस की तरफ से है और वे बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को चुनौती के तौर पर नहीं दिखती हैं.

8.00 बजे : छठे चरण में एक बार फिर पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली है. बंगाल के झारग्राम में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ता का शव मिला है. इसके साथ ही एक टीएमसी कार्यकर्ता का भी शव बरामद हुआ है. तो वहीं दो टीएमसी कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई है.

7.56 बजे : पूर्वी दिल्ली के बीजेपी कैंडिडेट गौतम गंभीर ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला. गौतम गंभीर अपने परिवार के साथ पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और लाइन में लगकर मतदान किया. बता दें कि गौतम गंभीर AAP के आतिशी और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली के खिलाफ हैं.

BJP Candidate from East Delhi Gautam Gambhir casts his vote at a polling booth in Old Rajinder Nagar. He is up against AAP's Atishi and Congress's Arvinder Singh Lovely pic.twitter.com/uzQZdH7qzN

7.40 बजे : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हरियाणा के गुरुग्राम में अपने हक का प्रयोग करने पहुंचे. मतदान करने के लिए विराट कोहली एक आम नागरिक की तरह लाइन में लगे और वोट डाला.

Haryana: Team India Captain Virat Kohli after casting his vote at a polling booth in Pinecrest School in Gurugram pic.twitter.com/z3vzJvxWSp

7.35 बजे : मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में अपने हक का प्रयोग किया. वोट डालने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने लोगों से वोट डालने की अपील की.

Madhya Pradesh: BJP Bhopal candidate Pragya Singh Thakur after casting her vote. Digvijaya Singh is the Congress candidate from the constituency. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/d0Rc2RgwKO

7.20 बजे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए लोगों से मतदान की अपील की

Yet another phase of the 2019 Lok Sabha elections is here!

Urging all those whose constituencies are polling in today’s sixth phase to go out and vote. I hope youngsters are voting in record numbers. After all, their participation makes the polls even more special.

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 12, 2019