कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, 'प्रधानमंत्री को इतने झूठ आखिर बताता कौन है?'

नई दिल्लीः पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आईएनएस विराट का इस्तेमाल छुट्टी मनाने के लिए करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोप को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को सवाल किया कि आखिर मोदी को इतने झूठ कौन बताता है और वह तथ्यों की जांच किये बिना बोलते क्यों हैं.

चिदंबरम ने यूपीए सरकार के समय की 'सर्जिकल स्ट्राइक' का हवाला देते हुए ट्वीट किया, 'यदि प्रधानमंत्री को यूपीए सरकार के दौरान सीमा पार कार्रवाई के सबूत नहीं मिले, तो इसका मतलब है कि जानकारी उनसे छुपाई जा रही है. आप उन जनरल से बात क्यों नहीं करते जिन्होंने कहा कि यह(सीमा पर करवाई) पहली बार नहीं है और यह आख़िरी बार भी नहीं है?'

If PM did not find evidence of cross-border actions under the UPA government, that means information is being held back from him.

Why doesn't he speak to the General who said "this is not the first time and this will not be the last"?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 10, 2019