PM मोदी ने 'बाहुबली' के 'भल्लालदेव' से कर दी CM चंद्रबाबू नायडू की तुलना

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर अपना हमला तेज करते हुए सोमवार को उनकी तुलना चर्चित फिल्म बाहुबली के खलनायक भल्लालदेव से की. मोदी ने कहा कि वह किसी भी तरह से सत्ता अपने परिवार के पास रखने की कोशिश में हैं. प्रधानमंत्री यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक रैली को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) प्रमुख को बार-बार 'यू-टर्न बाबू' कहा और तेदेपा पर लोगों का डाटा चुराने में संलिप्त होने का आरोप लगाया.

मोदी ने कहा, 'मुझे बताया गया कि तेदेपा ने एक नया काम शुरू किया है जो सेवा मित्र एप के जरिए साइबर अपराध से जुड़ा है. सेवा मित्र न तो कोई सेवा करता है और न ही मित्र है, बदले में यह लोगों का डाटा चोरी कर रहा है.' मोदी ने यह बात तेदेपा को सेवा प्रदान करने वाली एक आईटी कंपनी के खिलाफ तेलंगाना में मार्च में दर्ज डाटा चोरी के एक मामले के संदर्भ में कही. उन्होंने कहा कि झूठ, हताशा और यू-टर्न तेदेपा सरकार की पहचान बन गई है.

PM Modi in Rajahmundry, Andhra Pradesh: I have been told that TDP has started a new work, and that work is related to cyber crime. The 'Seva Mitra' app they talk about, neither it is doing 'Seva (service)' nor it is a friend. The truth is that app is stealing people's data. pic.twitter.com/C7bFWz6dJX

