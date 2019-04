लोकसभा चुनाव 2019 : CM योगी से मिले रवि किशन, बोले- 'बाबा का आशीर्वाद है'

नई दिल्ली : भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और गोरखपुर सीट से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आम चुनाव में विजय के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया.

योगी से मुलाकात के बाद रवि किशन ने कहा, 'गोरखपुर में कोई चुनौती नहीं है क्योंकि बाबा गोरक्षनाथ और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद है. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गये कार्यो का भी आशीर्वाद है. पूरी दुनिया की निगाह इन चुनावों पर है.' उन्होंने कहा, 'हर घर जाउंगा, हर दरवाजा खटखटाउंगा. समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सरकार की ओर से चलायी गयी कल्याण योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में सबको बताउंगा. विपक्ष अपने निहित स्वार्थ के चलते कई चीजें जनता को भुलवाना चाहता है इसलिए हम हर दरवाजे जाएंगे.'

Ravi Kishan, BJP candidate from Gorakhpur: What derogatory comments are being made on women! Jaya Prada ji is a sr in our industry, we respect her a lot. Just because she has come to Rampur to contest elections you will comment on her? Dignity should be maintained during election pic.twitter.com/KlbLc61E1u

