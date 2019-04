वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला खुद प्रियंका गांधी का है : सैम पित्रोदा

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर तीन चरणों का चुनाव संपन्न हो चुके हैं. 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी. इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सीट चर्चा का विषय बनी हुई है. आज (शुक्रवार को) ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से नामांकन दाखिल किया. नामांकन से पहले उन्होंने शहर में रोड शो भी किया. वाराणसी लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी की संभावित उम्मीदवारी को लेकर भी बाजार गर्म रहा. प्रियंका खुद कई मौके पर बोल चुकी थी कि अगर पार्टी कहेगी तो वह यहां से चुनाव लड़ेगी. लेकिन उनके नाम की घोषणा नहीं हुई.

इस सबके बीच गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने इस बात का खुलासा किया कि वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला खुद प्रियंका गांधी का था.

Sam Pitroda, Indian Overseas Congress Chief: It (not contesting from Varanasi) was Priyanka ji's decision, she has other responsibilities. She thought rather than concentrating on one seat she should focus on the job she has at hand. So, that decision was her and she decided it. pic.twitter.com/65hTQurplT

