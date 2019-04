VIDEO: कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर का रोड शो, लगने लगे मोदी-मोदी के नारे, भिड़े समर्थक

मुंबईः लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha elections 2019) के प्रचार में जुटीं कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर की रैली के दौरान पीएम मोदी के समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए. मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरीं उर्मिला जिस वक्त अपने समर्थकों के साथ बोरीवली इलाके में प्रचार के पहुंची, तभी अचानक कुछ युवक वहां पर मोदी मोदी के नारे लगाने लगे. इतने में ही कांग्रेस समर्थकों की भीड़ इन युवाओं की तरफ बढ़ी और चौकीदार चोर है के नारे लगाने लगे. कांग्रेस समर्थकों की भीड़ देख मोदी मोदी के नारे लगाने वाले युवक तितर-बितर हो गए. इतने में ही एक कांग्रेस समर्थक ने एक युवक को पकड़ लिया और उसके साथ हाथापाई की.

वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं किस प्रकार दोनों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए. उर्मिला ने बाद में इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई.

#WATCH Scuffle broke out between Congress workers & BJP supporters during Congress candidate from Mumbai North, Urmila Matondkar's election campaign at Borivali. #Maharashtra . #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/0CD5bhD2Ly

Shocked at the blatant violation of code of conduct and hostile acts by BJP workers.. I was constrained to lodge police complaint for my own safety and to save the dignity of my female supporters.. #AapliMumbaichiMulagi pic.twitter.com/gqPL4DZGOH

— Urmila Matondkar (@OfficialUrmila) April 15, 2019