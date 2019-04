शशि थरूर से मिलने पहुंचीं सीतारमण, लेकिन ट्रोल हुए राहुल गांधी, जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) का सियासी रण अपने चरम पर है. इस दौरान कांग्रेस सांसद और तिरुवनंतपुरम से उम्मीदवार शशि थरूर ने मंगलवार को एक फोटो शेयर की, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें अस्पताल में देखने आई थीं. इस तस्वीर पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह भारतीय राजनीति की खूबसूरती को दर्शाती है. लेकिन, इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लगातार ट्रोल किया जा रहा है. चौंकिए मत, हम सही कह रहे हैं, इस फोटो को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है.

Touched by the gesture of @nsitharaman, who dropped by today morning to visit me in the hospital, amid her hectic electioneering in Kerala. Civility is a rare virtue in Indian politics - great to see her practice it by example! pic.twitter.com/XqbLf1iCR5

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) April 16, 2019