शत्रुघ्न सिन्हा ने थामा कांग्रेस पार्टी का 'हाथ', पटना साहिब से लड़ सकते हैं चुनाव

पटना : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को अलविदा कह पाटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज विधिवत तौर पर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है. 24 अकबर रोड पर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई. शत्रुघ्न सिन्हा कुछ दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात कर चुके थे. उसी दिन उन्होंने कहा था कि नवरात्रि यानी छह अप्रैल को वह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे.

आज कांग्रेस दफ्तर में केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा का विधिवत स्वागत किया. कांग्रेस में शामिल होने से पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा कि भारी मन से बीजेपी छोड़ रहा हूं.

It's with a heavy heart and immense pain that I finally bid adieu to my old party, for reasons best known to all of us, on 6th April, which also happens to be the Sansthapna Diwas of BJP.

I don't hold any ill will for our people as they were like my family and I was groomed in

