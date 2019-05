बिहार : मुजफ्फरपुर के होटल से मिले 6 ईवीएम, मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी

मुजफ्फरपुर : बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर सोमवार को पांचवें चरण में वोट डाले गए. शहर के छोटी कल्याणी स्थित एक बूथ पर हो रहे मतदान के दौरान एक होटल से छह ईवीएम बरामद किया गया. इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंचे एसडीओ ने ईवीएम को अपने कब्जे में ले लिया. उन्होंने इसे बड़ी लापरवाही करार देते हुए मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई की बात कही है.

इस लापरवाही के लिए ईवीएम के कस्टोडियन सेक्टर मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर ये ईवीएम होटल में कैसे पहुंचे?

Bihar:EVMs&VVPAT were found from a hotel in Muzaffarpur yesterday. Alok Ranjan Ghosh, DM says,"Sector officer was given some reserved machines so that it could be replaced with faulty ones. After replacing EVMs he was left with 2 balloting unit,1 control unit&2 VVPAT in his car." pic.twitter.com/KjpoKbHpCa

