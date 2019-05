अमेठी: पांचवें चरण के मतदान (lok sabha elections 2019) के बीच यहां से बीजेपी प्रत्‍याशी स्‍मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधते हुए कहा, ''वह पांच साल मेरा नाम तक नहीं जानती थीं...आजकल वह अपने पति का नाम कम और मेरा नाम ज्‍यादा लेती हैं.'' अमेठी से कांग्रेस प्रत्‍याशी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए स्‍मृति ईरानी ने कहा, ''यहां जिस अस्‍पताल के ट्रस्‍टी राहुल गांधी हैं, वहां पर एक व्‍यक्ति की इलाज के अभाव में इसलिए मौत हो गई क्‍योंकि उसके पास आयुष्‍मान भारत का कार्ड होने के कारण इलाज करने से मना कर दिया गया. ये परिवार इतना घिनौना है कि एक निर्दोष की मौत के घाट उतारने को तैयार है सिर्फ इसलिए क्‍योंकि उन्‍हें अपनी राजनीति प्‍यारी है.''

अस्‍पताल ने दी सफाई

इस बीच अमेठी में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक अस्‍पताल में कथित रूप से आयुष्‍मान कार्ड रखने के कारण एक गरीब की इलाज के अभाव में मौत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेठी से भाजपा उम्‍मीदवार स्मृति ईरानी के आरोपों को अस्‍पताल प्रशासन ने पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया है.

प्रधानमंत्री द्वारा ग्‍वालियर में एक चुनावी रैली में अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी चिकित्सालय में आयुष्‍मान कार्ड धारक होने के कारण इलाज ना होने से एक मरीज की मौत और इसी आरोप को लेकर स्‍मृति द्वारा किये गये ‘ट्वीट’ पर अस्पताल के निदेशक कैप्टन सूरज महेंद्र चौधरी ने रविवार को कहा कि ये इल्‍जाम पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित है.

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा संजय गांधी अस्‍पताल के ट्रस्‍टी हैं. चौधरी ने कहा कि अमेठी के सरैया मुसाफिरखाना गांव का रहने वाला मरीज नन्हे लाल पिछली 25 अप्रैल की रात करीब 11 बजे संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए आया था. अत्‍यधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर फेल हो गया था और उसकी हालत बेहद खराब थी.

Smriti Irani,BJP candidate from Amethi on Priyanka Gandhi Vadra: She did not know my name 5 years back, now she keeps taking my name, such an accomplishment. Nowadays she takes her husband's name less and my name more. pic.twitter.com/e8cJBvKI5E

— ANI UP (@ANINewsUP) May 6, 2019