नई दिल्ली: नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक रैली के दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए अलग पीएम बनाने की बात कही थी. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए गौतम गंभीर ने निशाना साधा जिसके बाद उनके बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई है. क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने उमर अब्दुल्ला को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत देते हुए पाकिस्तान चले जाने की बात कही. इसके जवाब में उमर ने गंभीर को केवल क्रिकेट ही खेलने की सलाह दी.

@OmarAbdullah wants a separate PM for J&K & I want to walk on oceans! @OmarAbdullah wants a separate PM for J&K & I want pigs to fly! More than a separate PM @OmarAbdullah needs some sleep followed by a strong coffee! If he still doesn’t understand then a green Pakistani passport — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 2, 2019

गौतम गंभीर ने ट्विटर पर निशाना साधते हुए लिखा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के लिए अलग पीएम चाहते हैं और मैं महासागर पर चलना चाहता हूं. गंभीर ने कहा कि उमर को अलग प्रधानमंत्री से ज्यादा थोड़ी नींद के साथ एक कड़क कॉफी की जरूरत है. अगर वह फिर भी नहीं समझ पाए तो उनको एक हरे पाकिस्तानी पासपोर्ट की जरूरत होगी. गंभीर ने ट्वीट में लिखा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के लिए अलग पीएम चाहते हैं और ऐसा कभी नहीं होगा.

Gautam,I never played much cricket because I knew I wasn’t very good at it. You don’t know very much about J&K,it’s history or the role of @jknc_ in shaping that history yet you insist on displaying that ignorance for all to see. Stick to stuff you know about, tweet about the IPL https://t.co/2ZSHJclWkt — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) April 2, 2019

वहीं, उमर अब्दुल्ला ने गंभीर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि गौतम, मैंने कभी भी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस मामले में बहुत अच्छा नहीं हूं. आप भी उन्हीं चीजों पर फोकस करें जिसके बारे में आप जानते हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बारे में ट्वीट कीजिए. उमर ने ट्वीट में यह भी लिखा कि आप जम्मू-कश्मीर के बारे में ज्यादा नहीं जानते है. राज्य के इतिहास और इस इतिहास को आकार देने में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं. फिर भी आप अपनी अनभिज्ञता सबको दिखाने पर आमादा हैं.

Never mind your lack of cricketing prowess but Kashmiris and our country would have been well served if you knew a thing or two about selfless governance. By the way history is always consistent but perspectives are subjective. Better clean ur reading glasses. — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 2, 2019

इसका जवाब देते हुए गंभीर ने फिर ट्वीट कर उमर को अपना चश्मा साफ करने की सलाह दी. उन्होंने लिखा कि अपने क्रिकेटिंग कौशल को लेकर ज्यादा न सोचें. अगर आप जानते हो तो, कश्मीरियों और हमारे देश की सेवा करने के लिए सरकार निस्वार्थ रूप से काम करती है. वैसे इतिहास हमेशा एक जैसा ही होता है लेकिन इसे लेकर लोगों के दृष्टिकोण अलग-अलग होते हैं.

#WATCH Omar Abdullah in Bandipora says, "Baaki riyasat bina shart ke desh mein mile, par humne kaha ki humari apni pehchan hogi, apna constitution hoga. Humne uss waqt apne 'Sadar-e-Riyasat' aur 'Wazir-e-Azam' bhi rakha tha, Inshallah usko bhi hum wapas le aayenge." pic.twitter.com/mPPoELKT8G — ANI (@ANI) April 1, 2019

दरअसल, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने बांदीपोरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, 'जम्मू-कश्मीर की पहचान को मिटाने के लिए बड़ी-बड़ी ताकतें लगी हुई हैं. बाकी रियासत बिना शर्त के देश में मिलीं, पर हमने कहा कि हमारी अपनी पहचान होगी, अपना संविधान होगा. हमने उस वक्त अपने "सदर-ए-रियासत" और "वजीर-ए-आजम" भी रखा था, इंशाअल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे.'