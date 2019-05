वाराणसी : वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता अजय राय ने बुधवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री को कड़ा मुकाबला देंगे. राय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं यह लोकसभा चुनाव (पूर्व प्रधानमंत्री) राजीव गांधी जी के नाम पर लडूंगा और मेरा वाराणसी सीट पर मोदी को कड़ी टक्कर देने का भी निश्चय है.’’

My open challenge to Congress.

Fight elections in the name of the former PM associated with Bofors in:

Delhi and Punjab, where innocent Sikhs were butchered in his reign.

Bhopal, where he helped Warren Anderson flee after the infamous Gas Tragedy.

Challenge accepted? pic.twitter.com/CstT0VyITd

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) May 6, 2019