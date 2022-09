AADHAR Card Recruitment 2022: आधार कार्ड विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, आयु सीमा 56 साल

Union Identification Authority of India (UIDAI) यूआईडीएआई ने आधार अनुभाग अधिकारी (एसओ), सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ), वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एएसओ), निजी सचिव, लेखाकार और सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के पद पर प्रोफेशनल की नियुक्त करना चाहता है. UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, टेक सेंटर और बेंगलुरु, मुंबई, रांची और अहमदाबाद में स्थित राज्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैकेंसी उपलब्ध हैं. नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2022 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है. उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर 2022 को या उससे पहले ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन जमा करना आवश्यक है.

इच्छुक व्यक्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का एक अधिकारी होना चाहिए जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समान पदों पर हो. उम्मीदवारों की आयु 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

How can I Submit an AADHAR Car Job Application?

आप अपना आवेदन इस पते पर भेज सकते हैं. Director (HR)' Unique Identification Authority of India (UIDAI), Regional Office, 3rd Floor, Uttar Pradesh Samaj Kalyan Nirman Nigam Building, "l'C-461 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010. हालांकि, उनके आवेदनों पर पीडीएफ में दिए गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उचित माध्यम से प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा.

आखिरी तारीख के बाद पहुंचने वाले या अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए, उम्मीदवारों को अपना आवेदन आखिरी तारीख से पहले जमा करना चाहिए. सैलरी की बात करें तो आधार कार्ड भर्ती 2022 के तहत चयनित उम्मीदवारों को 42,300 रुपये से 1,15,270 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

आधार कार्ड भर्ती 2022 पोस्ट नाम

क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ)

अनुभाग अधिकारी (एसओ)

उप निदेशक

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

सहायक लेखा अधिकारी

उप. निर्देशक

मुनीमआशुलिपिक

सहायक और अन्य रिक्तियां

