AIIMS Faculty Recruitment 2022: राजकोट एम्स में फैकल्टी के पदों पर निकली वैकेंसी, इस तरह करें अप्लाई

How to Apply for AIIMS Faculty Recruitment 2022: अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं और प्रैक्टिस से अलग टीचिंग लाइन में स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. आप अपने पैशन को सरकारी नौकरी के साथ पूरा कर सकते हैं. दरअसल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS, राजकोट गुजरात ने फैकल्टी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है. इसके लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वैकेंसी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐप्लिकेशन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट रोजगार समाचार में जारी नोटिफिकेशन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन बाद तक है. यह भर्ती विज्ञापन 30 जुलाई को रोजगार समाचार में छपा था, ऐसे में आपके पास आवेदन के लिए अगस्त तक का टाइम है. वैकेसीं से जुड़ी ज्यादा जानकारी आप aiimsrajkot.edu.in पर चेक कर सकते हैं. इस वैकेंसी में प्रोफेसर/अडिशनल प्रोफेसर के लिए आवेदन करने वालों की अधिकतम आयु 58 रखी गई है. असोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है.

इतनी देनी होगी फीस

इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वालों को कुछ फीस भी देनी होगी. जनरल (यूआर)/ओबीसी उम्मीदवारों को 3000 रुपये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क है. आवेदन फीस आपको राजकोट, गुजरात में देय "एम्स राजकोट भर्ती" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देना होगा. यह फीस नन रिफंडेबल है.

किस पद पर कितनी वैकेंसी

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती 82 पोस्ट के लिए है. इसमें से 18 पोस्ट प्रोफेसर के लिए, 13 पोस्ट अडिशनल प्रोफेसर के लिए, 16 पोस्ट असोसिएट प्रोफेसर के लिए और 35 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं.

इस तरह करें अप्लाई

अगर आप इस वैकेंसी के लिए योग्य और इच्छुक हैं तो अपना ऐप्लिकेशन ऑफलाइन मोड में तय समय से पहले भेज दें. ऐप्लिकेशन फॉर्म आपको पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा. फॉर्म के साथ अपने डॉक्युमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट को भेजना न भूलें. फॉर्म नीचे बताए गए पते पर भेजना है.

यह है पता: Recruitment Cell, Deputy Director (Admin) AIIMS, Rajkot Temporary Campus, PDU Medical College & Civil Hospital, Rajkot 360001

