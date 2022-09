Sarkari Naukri: जेलर, पटवारी, सुपरवाइजर समेत 2996 पदों को भरने के लिए मांगे आवेदन, आयु सीमा 40 साल

RSMSSB CET Recruitment Notification: राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने sso.rajasthan.gov.in पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के लिए फीमेल सुपरवाइजर, पटवारी, जिलादार, प्लाटून कमांडर, तहसील राजस्व अकाउंटेंट, सब जेलर, सुपरवाइजर और होटल अधीक्षक ग्रेड 2 के पद के लिए आवेदन विंडो खोली है. इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान सीईटी 2022 के लिए आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन कर सकते हैं.

अब, छात्रों को प्रत्येक पद के लिए अलग से लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की जरूरत नहीं है. राजस्थान सीईटी 06 से 09 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा. आवेदन प्रक्रिया पहले की तरह ही है. उन्हें अपना आवेदन बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से या एसएसओ राजस्थान वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा.

Eligibility Criteria for RSMSSB CET 2022

Educational Qualification

महिला सुपरवाइजर - ग्रेजुएट

पटवारी - NIELIT से ग्रेजुएट और O सर्टिफिकेट कोर्स या DOEACC/ COPA या DPCS कोर्स/डिप्लोमा या कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइंस में डिग्री या 3 साल CS या BE/B.Tech या RS CIT या समकक्ष में डिप्लोमा.

ज़िलेदार - ग्रेजुएट

प्लाटून कमांडर- ग्रेजुएट या पूर्व सैनिक

सब-जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड- II - ग्रेजुएट

तहसील राजस्व लेखाकार और जूनियर लेखाकार - डिग्री / सीए के साथ ओ लेवल परीक्षा पास या सीओपीएस. कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर एप्लीकेशन / आईटी या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स / आईटी या सर्टिफिकेट कोर्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनसीटी राजस्थान में सीपीसीएस या डिग्री डिप्लोमा.

RSMSSB CET Age Limit

प्लाटून कमांडर - 20 से 40 साल

छात्रावास अधीक्षक, तहसील राजस्व लेखाकार और कनिष्ठ लेखाकार - 21 से 40 साल

अन्य - 18 से 40 साल

RSMSSB CET Exam Pattern

इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से 150 सवाल पूछे जाएंगे. पेपर 300 नंबर का है.

How to Apply for RSMSSB CET 2022?

बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - rsmssb.rajasthan.gov.in या एसएसओ राजस्थान की वेबसाइट - sso.rajasthan.gov.in पर 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 450 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 350 रुपये, एससी/एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं करेक्शन चार्ज 300 रुपये होगा.

