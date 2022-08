BECIL Recruitment 2022: ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग ने 54 स्टाफ नर्स और PRO पद पर निकाली भर्ती, 31 अगस्त से पहले करें आवेदन

How to Apply for BECIL recruitment 2022: सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में स्टाफ नर्स और पीआरओ के लिए 54 पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 31 अगस्त 2022 तक इस भर्ती के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं. अगर आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com पर विजिट करें और सारी जानकारी पढ़ने के बाद आवेदन जमा करें.

इन बातों का रखें ध्यान

बीईसीआईएल ने यह वैकेंसी 54 पोस्ट के लिए निकाली है. अतः वैकेंसी प्रोसेस के बाद कुल 54 कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा. 54 में 8 पद मेडिकल ऑफिसर के लिए हैं, 1 पद सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के लिए, 1 पोस्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (PRO) के लिए, 2 पोस्ट जूनियर प्रोग्राम मैनेजर के लिए, 2 पोस्ट योग थेरेपिस्ट के लिए, 12 पोस्ट स्टाफ नर्स के लिए, 10 पोस्ट पंचकर्म टेक्नीशियन के लिए और 10 पोस्ट पंचकर्म अटेंडैंट व अन्य पदों के लिए हैं.

कितना देना होगा आवेदन शुल्क

अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको इसके लिए आवेदन शुल्क भी देना होगा. जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और महिला कैटेगरी को फॉर्म भरने के दौरान 750 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे, जबकि एससी-एसटी और ईडब्ल्यूएस को 450 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

इस तरह करें आवेदन

अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले बीईसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.becil.com पर विजिट करें.

इसके बाद आपको यहां अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. बेसिक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करा लें.

अब भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करते ही एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स भरनी होंगी.

इसके बाद फॉर्म जमा करें और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फाइनल फॉर्म सब्मिट कर दें.

फॉर्म भरने के बाद उसे अपने पास डाउनलोड करके रख लें.

