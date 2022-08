CSIR-IICB Recruitment 2022: सीएसआईआर में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी, इस तरह करें आवेदन

How to Apply for CSIR-IICB Recruitment 2022: सरकारी नौकरी की राह देख रहे कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी (CSIR-IICB), कोलकाता ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 8 अगस्त 2022 से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. कैंडिडेट्स के पास आवेदन करने के लिए 24 अगस्त 2022 तक का टाइम होगा. आवेदन इंस्टिट्यूट के आधिकारिक वेबसाइट iicb.res.in या www.career.iicb.res.in के जरिये ऑनलाइन कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

वैकेंसी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस भर्ती से कुल 17 खाली पोस्ट भरे जाएंगे. इसमें से 13 पोस्ट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए है, जबकि 4 पोस्ट जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए. आवेदक को उम्र का भी ध्यान रखना होगा. इसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पद पर वही आवेदन कर सकता है जिसकी अधिकतम आयु 28 साल हो, जबकि जूनियर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए.

इस तरह करें आवेदन

इस वैकेंसी के लिए मांगी गई योग्यताओं पर आप पूरी तरह फिट बैठते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को करके आवेदन कर सकते हैं.

आपको सबसे पहले इंस्टिट्यूट की आधिकारिक वेबसाइट www.iicb.res.in को ओपन करना होगा.

अब आपको होमपेज परApply Online वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है.

इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आगे बढ़ें.

अब आपको आवेदन फॉर्म वाले सेक्शन में अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होगी.

डिटेल डालने के बाद मांगे गए जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.

अब आवेदन शुल्क का भुगतान करके फॉर्म को सब्मिट कर दें.

इसके बाद अपने ऐप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर रख लें.

इस तरह होगा चयन

आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आवेदन के बाद इस वैकेंसी के लिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैंडिडेट्स का चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर होगा. पेपर 200 नंबर का होगा और इसे करने के लिए ढाई घंटे दिए जाएंगे. पेपर 2 भाग में होगा. पहले भाग में मेंटल एबिलिटी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे भाग में जनरल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्षमता को परखा जाएगा.

