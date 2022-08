DRDO Apprentice Recruitment 2022: डीआरडीओ ने अप्रेंटिस के 36 पदों पर निकाली भर्ती, 16 अगस्त से पहले ऐसे करें आवेदन

How to Apply for DRDO Apprentice Recruitment 2022: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में काम करके सरकारी नौकरी के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको लिए शानदार मौका है. डीआरडीओ ने अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी निकाली है और इसके लिए 16 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन आप डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं. वैकेंसी के संबंध में जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक डीआरडीओ अप्रेंटिस भर्ती के तहत कुल 36 खाली पोस्ट को भरा जाएगा.

क्या होगी चयन की प्रक्रिया

इस वैकेंसी के लिए योग्य कैंडिडेट्स का चयन पासिंग आउट कोर्स में मिले नंबरों के आधार पर होगा. इसके बाद कैंडिडेट्स की मेरिट तैयार होगी, जिसके आधार पर फाइनल सेलेक्शन होगा. जिन अभ्यर्थियों का नंबर आ जाएगा उन्हें डीआरडीओ की तरफ से ऑफर लेटर भेजकर सूचित किया जाएगा. हालांकि चुने गए कैंडिडेट्स को भी एक तय समय के अंदर अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य होगा. मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में दिक्कत होने पर समस्या हो सकती है.

आवेदन के लिए ये योग्यताएं जरूरी

इस वैकेंसी के लिए डीआरडीओ ने कुछ योग्यताएं भी तय की हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है. जो उम्मीदवार इन योग्यताओं को पूरा नहीं करेगा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. नोटिफिकेशन के मुताबिक, भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले संबंधित सब्जेक्ट में वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 में पास आउट हों. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए योग्य कैंडिडेट्स नहीं गिने जाएंगे.

इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन

अगर आप इस वैकेंसी के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए.