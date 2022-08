IBPS Clerk admit card 2022: आईबीपीएस ने 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

IBPS Clerk admit card 2022 Download Link: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. परीक्षा 28 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती अभियान 6000 से अधिक क्लर्क पदों को भरेगा. आईबीपीएस क्लर्क भर्ती में आम तौर पर दो कंपोनेंट होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा जिसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है. आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हुई थी और आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई थी.

IBPS Clerk 2022 Prelims admit card: How to download

एडमिट कार्ड डाउनलोड करे के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले IBPS का आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

अब होम पेज पर ‘CRP Clerical’ टैब पर क्लिक करें.

फिर ‘Common Recruitment Process for Clerical Cader XII’ लिंक पर क्लिक करें.



अब आखिरी बार ‘Click here to download Online Preliminary exam call letter for CRP Clerk - XII’ लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन पेज पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पासवर्ड और सबमिट पर क्लिक करें.

आईबीपीएस क्लर्क एडमिट कार्ड 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

अब इसे डाउनलोड करें व प्रिंट आउट भी निकाल लें.

हर साल, आईबीपीएस (बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान) देश भर के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कलर्क पदों को भरने के लिए आईबीपीएस क्लर्क परीक्षा आयोजित करता है. इस साल हिस्सा लेने वाले बैंक हैं - बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर