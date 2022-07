ICF Railway Recruitment 2022: भारतीय रेलवे में 876 अप्रेंटिस पदों पर निकली वैकेंसी, 26 जुलाई से पहले ऐसे करें अप्लाई

How to Apply for ICF Recruitment 2022: अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) सर्टिफिकेट से 10वीं कर रखी है तो आपके लिए अच्छी खबर है. आईसीएफ आपके लिए सरकारी नौकरी का मौका लेकर आया है. बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) रेलवे में 876 अप्रेंटिस पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. आप भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई की आधिकारिक वेबसाइट pb.icf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.

फ्रेशर के लिए इतने पदों पर वैकेंसी

यह भर्ती बड़े पैमाने पर निकाली गई है. फ्रेशर्स की बात करें तो इनके लिए 276 पद हैं. इनमें कारपेंटर के लिए 37 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 32 पोस्ट, फिटर के लिए 65 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 34 पोस्ट, पेंटर के लिए 33 पोस्ट और वेल्डर के लिए 75 पोस्ट शामिल हैं.

Ex ITI के लिए 600 पदों पर भर्ती

आप एक्स आईटीआई कैटेगरी में हैं तो आपके लिए और बेहतर मौका है. इस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 600 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इसके तहत कारपेंटर के लिए 50 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 156 पोस्ट, फिटर के लिए 143 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए 29 पोस्ट, पेंटर के लिए 50 पोस्ट, वेल्डर के लिए 170 पोस्ट और पासा के लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसी है.

एजुकेशन और एज क्राइटेरिया

अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए. अब अगर उम्र की बात करें तो बोर्ड ने भर्ती के लिए आयु सीमा 15-24 वर्ष रखी है. OBC कैटेगरी के लिए अतिरिक्त 3 साल की छूट और SC / BC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है. इसके अलावा EWS, ESM और PwD जैसी अन्य कैटेगरी को भी आयु में कुछ छूट मिल सकती है. बोर्ड आवेदक की आयु को 26.07.2022 के आधार पर गिनेगा.

इस तरह करें आवेदन

इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले आप आईसीएफ की आधिकारिक वेबसाइट pb.icf.gov.in को ओपन करें.

इसके बाद आपको होम पेज पर ही करियर पेज का ऑप्शन दिखेगा. यहां आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी.

इसके बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरकर ऐप्लिकेशन फॉर्म को सब्मिट करें.

आपको अपने डॉक्युमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे.

सबसे अंत में अपने ऐप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना न भूलें.

