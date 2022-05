Army Recruitment 2022: भारतीय सेना ने क्लर्क और असिस्टेंट समेत कई पदों पर निकाली बंपर भर्तियां, जल्द करें आवेदन

Army Western Command Recruitment 2022: भारतीय सेना में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है. आर्मी के वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर की तरफ से 95 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं. इनमें लाइब्रेरियन, लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, असिस्टेंट समेत कई पद शामिल हैं. इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और योग्य उम्मीदवार ऑफलाइन मोड में आवेदन फॉर्म भरकर दिए गए पते पर भेज सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा.

यहां देखें वैकेंसी डिटेल

नोटिफिकेशन के मुताबिक वेस्टर्न कमांड ने लाइब्रेरियन, स्टेनो, लोअर डिवीजन क्लर्क, फायरमैन, मैसेंजर, बार्बर, वॉशरमैन, रेंज चौकीदार, कुक, स्टैटिसटिकल असिस्टेंट, ट्रेड्समैन मेट और सफाई वाला के कुल 95 पदों के लिए यह भर्तियां निकाली हैं. इसका नोटिफिकेशन एंप्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में 14 से 20 मई के बीच देखा जा सकता है.

शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा

इन विभिन्न पदों पर अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है. कुछ पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, तो कुछ पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 12वीं पास होने चाहिए. लाइब्रेरियन के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री और लाइब्रेरी में डिप्लोमा होना चाहिए. आवेदकों की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल होनी चाहिए. इस बारे में ज्यादा जानकारी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं.

यह होगी चयन की प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. जो लोग इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा. जो उम्मीदवार तीनों स्टेज को पार करेंगे उन्हें नौकरी मिल जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर के लिए पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज 'The Commandant, Military Hospital Jalandhar Cantt Pin Code No 144005 (Punjab)' पते पर भेजने होंगे. अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म और जरूरी दस्तावेज 'The Central Recruiting Agency, PH & HP (I) Sub Area PIN- 901207, C/o 56 APO' पते पर भेजने होंगे.

यह भी पढ़ेंः JSSC Recruitment 2022: 12वीं पास युवाओं के लिए क्लर्क और स्टेनोग्राफर बनने का सुनहरा मौका, यहां जानें डिटेल