Railway Recruitment: 10वीं पास के लिए रेलवे में निकली नौकरी, अगर ऐसे किया आवेदन तो हो जाएगा रद्द

RCF Recruitment 2023 Apprentice: रेलवे में अपरेंटिस पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. आरसीएफ, कपूरथला में अलग अलग ट्रेडों में अपरेंटिस अधिनियम 1961 के तहत 550 अपरेंटिस पदों के लिए नोटिफिकेशन निकला है. योग्य उम्मीदवार 06/02/2023 से 04/03/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना है कि वे अपरेंटिस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी पात्रता मानदंडों और अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं. ज्यादा संबंधित डिटेल के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें.

रेल कोच फैक्ट्री में ऑनलाइन आवेदन की तारीख यहां चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन आरसीएफ अपरेंटिस 2023 एप्लिकेशन फॉर्म लिंक का उपयोग करके अपरेंटिस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. योग्य उम्मीदवार यहां दी गई तारीखों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने का कोई और तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उम्मीदवारों को पदों के लिए पात्र होने के लिए 31/03/2023 को दी गई आयु सीमा को पूरा करना चाहिए. किसी भी कैंडिडेट की आयु कम से कम 15 साल है वहीं अधिकतम आयु सीमा 24 साल रखी गई है. वहीं सरकारी नियमों के मुताबिक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सेलेक्शन की बात करें तो इन पदों के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा. इसके लिए कैंडिडेट्स के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा जारी प्रासंगिक ट्रेड में उम्मीदवारों को 10 वीं या समकक्ष (50% अंक) और राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र पास होना चाहिए.

How to Apply for RCF Recruitment 2023: Apprentice Posts

आधिकारिक आरसीएफ वेबसाइट www.rcf.indianrailways.gov.in पर जाएं.

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा.

होम पेज पर साल 2023-24 के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियम अपरेंटिस के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें.

उम्मीदवारों को एक वेलिड ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करना होगा.

लॉगिन करें और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आवेदन करें.

उम्मीदवार सभी डिटेल्स के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें.

निर्धारित प्रारूप में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

आवेदन फीस का भुगतान करें. आवेदन जमा करें और उसका प्रिंट आउट ले लें.

