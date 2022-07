ITBP SI Recruitment 2022: आईटीबीपी में सब-इंस्पेक्टर के 37 पदों पर वैकेंसी, 14 अगस्त से पहले इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन

How to Apply for ITBP SI Recruitment 2022: इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) वैकेंसी की राह देख रहे कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है. आईटीबीपी ने सब-इंस्पेक्टर (Overseer) के लिए 37 पदों पर वैकेंसी निकाली है. इस वैकेंसी के लिए महिला व पुरुष दोनों ही अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए हैं. अगर आप भी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 14 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको आईटीबीपी की वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाना होगा.

किसके लिए कितनी वैकेंसी

आईटीबीपी के इस भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 37 पदों में 32 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए तो 5 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है. इसमें वही आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 20 से 25 साल के बीच है. यह भर्ती ग्रुप-बी, नॉन गजटेड (नॉन-मिनिस्टीरियल) एसआई पदों के लिए है. यहां इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन के लिए आपको 200 रुपये का शुल्क देना होगा. अगर आप एससी-एसटी, महिला या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको आवेदन शुल्क नहीं देना है.

ये होनी चाहिए योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वालों के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है. इसके तहत कैंडिडेट का मैट्रिक पास होना जरूरी है. इसके अलावा वह सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर भी हो. अगर आप दोनों योग्यता रखते हैं तो ही इसके लिए आवेदन करें.

इस तरह करें आवेदन

आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.

सबसे पहले आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाएं.

यहां आपको दाईं तरफ मैन्यू सेक्शन में New User Registration और Login के दो विकल्प नजर आएंगे.

आपको New User Registration पर क्लिक करके पहले अपना अकाउंट बनाना है.

इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी है. इसके तहत आपको अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स डालनी होगी.

इसके बाद सभी डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे.

