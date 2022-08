ITBP SI Recruitment 2022: आईटीबीपी में सब-इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी, 17 अगस्त से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

How to Apply for ITBP SI Recruitment 2022: इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपी) ने एक बार फिर भर्तियां निकाली हैं. ये भर्ती स्टाफ नर्स सब-इंस्पेक्टर के 17 खाली पदों के लिए है. आईटीबीपी ने इस वैकेंसी के लिए आवेदन ऑनलाइन मंगाए हैं. जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आप भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर ही देख सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त 2022 से शुरू होगी. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 होगी. इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को कम से कम किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 पास होना चाहिए. इसके अलावा आवेदक का जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी के एग्जाम में भी पास होना जरूरी है. इस वैकेंसी के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच है. भर्ती के लिए कैंडिडेट को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होगी. इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन होगा. इसमें पास करने वालों का डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट होगा. सबसे लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा. इसे पास करने के बाद ही सेलेक्शन होगा.

कैसे करें आवेदन

अगर आप इस भर्ती में आवेदन करने का मन बना चुके हैं, तो आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

सबसे पहले आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in को ओपन करें.

इसके बाद आपको इस वैकेंसी से संबंधित लिंक मिलेगा. इस लिंक पर क्लिक कर दें.

अब जो पेज आपके सामने होगा उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भें

इसके बाद अपने डॉक्युमेंट्स अपलोड करें. अब फॉर्म को सब्मिट कर दें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. फीस भरते ही आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा.

आखिरी स्टेज में आवेदन फॉर्म को डाउनललोड करके रख लें.

