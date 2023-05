Knowledge: क्या CRICKET के दीवाने जानते हैं इस शब्द का फुल फॉर्म? हिंदी में एक नहीं, जाना जाता है इन 5 नामों से

Full Form Of Cricket: भारत में सबसे ज्यादा दीवानगी अगर किसी खेल को लेकर है तो वो है क्रिकेट. इस समय इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) चल रहा है और क्रिकेट के दीवानों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं है. शहर से लेकर गांव की गलियों में बच्चे और युवा क्रिकेट खेलते दिख ही जाते हैं.

हालांकि, देश में क्रिकेट प्रेमियों में ज्यादातर लोग केवल क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, उन्हें उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती. यही बात क्रिकेट खेलने वाले बहुत से लोगों के लिए भी कहीं जा सकती है. आज हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में कुछ रोचक बातें...

जानकारी तलाशने पर पता चलता है कि न्युन्देन केंट में एडवर्ड के बेटे प्रिंस एडवर्ड ने 1301 में पहली दफा क्रिकेट खेला था. जबकि, चार्ल्स लेनोक्स और एलन ब्रोडरिक ने 1727 में पहली बार क्रिकेट के नियम लिखे थे.

CRICKET शब्द का फुल फॉर्म जानते है?

C- Customer Focus

R- Respect for Individual

I- Integrity

C- Community Contribution

K- Knowledge Worship

E- Entrepreneurship & Innovation

T- Teamwork

इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेट की दुनिया में काम करने वाले कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा इसका यही फुल फॉर्म बताया जाता है. हालांकि, क्रिकेट शब्द के इस अंग्रेजी नाम के इस फुल फॉर्म की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती है.

क्रिकेट को कहते हैं जेंटलमेन गेम

क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है. इसे जेंटलमेन गेम भी कहा जाता है. इसके पीछे की कोई खास वजह तो मालूम नहीं होती, लेकिन कुछ लोग CRICKET अक्षर के फुल फॉर्म के कारण ऐसा कहते हैं. इसमें मौजूद हर वर्ड का एक खास अर्थ है और यही अर्थ इसे जेंटलमेन गेम बनाता है. इसके हर शब्द में वो सभी खूबियां देखी जा सकती है जो एक जेंटलमैन में होनी चाहिए. यही वजह है कि इसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है.

जानें क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते है

क्रिकेट के हिंदी में कई नाम है जो बेहद पेचीदा है, लेकिन इनमें से 'गोलगट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता' सबसे प्रचलित है. हालांकि, यहां क्रिकेट के हिंदी में बताए जा रहे ये पांच नाम बिल्कुल सही नहीं है. हिंदी साहित्य के जानकारों की इस पर अलग-अलग राय है. इसके अलावा बैट्समैन को बल्लेबाज, बॉलर को गेंदबाज और अंपायर को हिंदी में निर्णायक कहा जाता है.

क्रिकेट को हिंदी में इन 5 नामों से जाना जाता है-

गोल गट्टम लकड़ बग्घम दे दना दन प्रतियोगिता

लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ फेंक मार है

लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता

गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दना दन प्रतियोगिता

पकड़ दंडू मार मंडू दे दना दन प्रतियोगिता