KVS Admit Card 2023 OUT: केंद्रीय विद्यालय ने जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

Kendriya Vidyalaya Sangathan Admit Card: केंद्रीय विद्यालय समिति (केबीएस) द्वारा केवीएस एडमिट कार्ड 2023 को आधिकारिक वेबसाइट पर पीआरटी (म्यूजिक), असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए 05 फरवरी, 2023 को अपलोड किया गया है. इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए केवीएस एडमिट कार्ड लिंक प्रदान किया गया है. कैंडिडेट्स केंद्रीय विद्यालय एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट यानी kvsangathan.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

How to Download KVS Admit Card 2023?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले KVS की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर आपको 'Click here to download admit card for the post of Asstt. Commissioner, Principal, Vice-Principal and PRT (Music) - Direct Rectt 2022' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

इसपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गई डिटेल जैसे एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी.

अब आप केंद्रीय विद्यालय प्री एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड कर पाएंगे.

KVS Admit Card Date 2023

जो उम्मीदवार 07, 08 और 09 फरवरी को परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे 05 फरवरी 2023 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. जो उम्मीदवार 12 फरवरी 2023 को परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे 10 फरवरी 2023 को केवी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

KVS ने TGT परीक्षा 12 से 14 फरवरी 2023 और PRT परीक्षा 16 से 20 फरवरी 2023 और 21 से 28 फरवरी 2023 तक निर्धारित की है. वित्त अधिकारी, AE (सिविल) और हिंदी अनुवादक के पद के लिए परीक्षा 20 फरवरी 2023 को होगी.

KVS Admit Card Link for Assistant Commissioner, Principal, Vice-Principal Click Here

Kendriya Vidyalaya Admit Card Link for PRT Music Click Here

KVS Pre Admit Card for PRT and TGT Click Here

KVS Pre Admit Card for AC , Principal and VP Click Here

Test Link to check centre for computer-based test to be held on 07, 08 and 09 February 2023 Click Here

KVS ने 7, 8 और 9 फरवरी 2023 को होने वाली परीक्षा के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है. आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, "असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे कंप्यूटर आधारित टेस्ट की तारीख और शहर का नाम जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, का संकेत देते हुए टेस्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसे एडमिट कार्ड नहीं माना जा सकता है. डाउनलोड करने के लिए फाइनल एडमिट कार्ड केवीएस वेबसाइट www.kvsanqathan.nic.in पर परीक्षा की तारीख से दो दिन पहले उपलब्ध होगा."

