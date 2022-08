PNB Recruitment 2022: पंजाब नेशनल बैंक ने ऑफिसर और मैनेजर के लिए 103 पदों पर निकाली भर्ती, इस तरह करें अप्लाई

How to Apply for PNB Recruitment 2022: बैंक में वैकेंसी की राह देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने फायर सेफ्टी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तहत ऑफिसर और मैनेजर के पदों पर वैकेंसी निकाली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तय समय के अंदर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन स्पीड पोस्ट के जरिये किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

ये वैकेंसी कुल 103 पदों के लिए है, इसमें अधिकारी (फायर सिक्योरिटी) पदों के लिए 23 सीटें आरक्षित हैं, जबकि मैनेजमेंट (डिपार्टमेंट पदों के लिए) के लिए 80 सीटें रिजर्व हैं. आप भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर देख सकते हैं. वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2022 है. आवेदन की उम्र 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए.

क्या मांगी गई है योग्यता

अगर मैनेजर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको AICTE/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए. फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (NFSC) नागपुर से बीई (फायर) न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव के साथ होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन

अगर आपने इस वकेंसी में अप्लाई करने का मन बना लिया है तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले पीएनी की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.pnbindia.in को ओपन करें.

अब <Recruitments> लिंक पर क्लिक करें और दिए गए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें.

फॉर्म को ठीक से भरने के बाद स्पीड/रजिस्टर्ड डाक द्वारा लेन-देन संख्या/यूटीआर संख्या, बैंक का नाम और लेनदेन की तारीख ऑनलाइन फीस भुगतान का प्रमाण होने के साथ भेज दें.

लिफाफे में अन्य सहायक दस्तावेजों की कॉपी लगा दें.

लिफापे पर जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम जरूर लिखें.

इस तरह भरें

"पोस्ट: _______________________" से "मुख्य प्रबंधक (भर्ती अनुभाग), एचआरडी डिवीजन, पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075"

