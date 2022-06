Police Recruitment: पुलिस में भर्ती के लिए किया था अप्लाई, ये आया है आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, जरूर कर लेना चेक

JK Police Border Battalion Admit Card 2022: जम्मू और कश्मीर पुलिस (JKP) ने आज 23 जून, 2022 को महिला बटालियनों में कांस्टेबल के पद के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार जेके पुलिस एडमिट कार्ड जेकेपी की आधिकारिक वेबसाइट यानी jkpolice.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी यहां दिया गया है.

जेके पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा 26 जून 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक आयोजित होने वाली है. उपस्थित होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ वेलिड आईडी प्रूफ की एक फोटो कॉपी लेकर आएं इसके अलावा वे अपने संबंधित एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों / दिशानिर्देशों का पालन करें और तय तारीख और समय के मुकाबिक एग्जाम सेंटर पर पहुंचें.

लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे. पेपर 2 घंटे का होगा. इसमें 100 सवाल करने होंगे.परीक्षा का स्तर मैट्रिक का होगा. सामान्य जागरूकता / सामान्य ज्ञान, प्रारंभिक गणित, विश्लेषणात्मक योग्यता और क्षमता पर सवाल होंगे. जहां तक आयु सीमा की बात है तो इन पदों के लिए आयु सीमा 18 से 28 साल है. चयन प्रक्रिया की बात करें तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PET) आदि के आधार पर होगा.

How to Download JK Police Admit Card 2022?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkpolice.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Click here to Login for Written Exam Admit Cards' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब आपको यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर अकाउंट में लॉगिन करना होगा.

लॉगिन करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक etrpindia.com/jkpolice/borderconstable_female/writtenlogin.php है.

