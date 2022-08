Rajasthan High Court Clerk Vacancy 2022: राजस्थान हाईकोर्ट में 2756 पदों पर निकली वैकेंसी, 22 सितंबर तक इस तरह करें आवेदन

How to Apply for Rajasthan High Court Vacancy 2022: राजस्थान हाईकोर्ट में काम करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. राजस्थान हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-II के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 23 अगस्त 2022 से शुरू हो गया है. आवेदन ऑनलाइन ही किए जाएंगे. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा.

किस पद पर होगी कितनी भर्ती

आपको बता दें कि यह भर्ती प्रक्रिया कुल 2756 पदों के लिए है. इनमें जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट (राजस्थान हाईकोर्ट) पोस्ट पर 320, क्लर्क ग्रेड II (राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकैडमी) पोस्ट पर 4, जूनियर असिस्टेंट (स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी) पोस्ट पर 18, क्लर्क ग्रेड II (जिला कोर्ट) नॉन टीएसपी पोस्ट पर 1985, क्लर्क ग्रेड II (जिला कोर्ट) टीएसपी पोस्ट पर 69, जूनियर असिस्टेंट नॉन टीएसपी (जिला लीगल सर्विसेज) पोस्ट पर 343 व जूनियर असिस्टेंट (जिला लीगल सर्विस ) टीएसपी पोस्ट पर 17 भर्तियां होनी हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर शाम 5 बजे तक है. आप एग्जाम फीस 23 सितंबर 2022 रात 11.59 बजे तक जमा कर सकते हैं. बात अगर एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन की करें तो इसमें अप्लाई करने वाले के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल से किसी विषय में बैचलर डिग्री अनिवार्य है. इसके अलावा उसे कंप्यूटर की भी जानकारी हो. इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होनी चाहिए. हालांकि राजस्थान के मूल निवासी को उम्र में कुछ छूट दी जाएगी.

ये होगी चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में आए मार्क्स के आधार पर ही चुना जाएगा. इन दोनों ही टेस्ट में पास होने वाले को उत्तीर्ण माना जाएगा. बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित कुल 300 अंकों की परीक्षा होगी। इसे 2 घंटे में सॉल्व करना होगा. राहत की बात ये है कि इस परीक्षा में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. टाइपिंग में स्पीड और एक्युरेसी को देखा जाएगा.

