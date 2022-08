Rajasthan Police Constable Result 2022: आज या कल में जारी हो सकता है राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा 2022 का रिजल्ट, इस तरह चेक करें अपना नंबर

When Rajasthan Police Constable Result 2022 Will be Delared: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स के लिए अब इम्तिहान की घड़ी है. आज या कल में इस भर्ती के लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है. हालांकि रिजल्ट को लेकर कोई फिक्स डेट और टाइम की जानकारी राजस्थान पुलिस की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन चर्चा है कि कल दोपहर 12 बजे तक इसे रिलीज किया जा सकता है. ऐसे में इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकेंगे. रिजल्ट राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा.

इन पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

मालूम हो कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2022 के तहत कुल 4588 खाली पदों पर पोस्टिंग के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस वैकेंसी के तहत कॉन्स्टेबल ड्राइवर, कॉन्स्टेबल जनरल, कॉन्स्टेबल बैंड और कॉन्स्टेबल टेलीकॉम के अलग-अलग पद भरे जाने हैं. बता दें कि इस भर्ती परीक्षा का एक पेपर रद्द करना पड़ा था, जिसे बाद में 2 जुलाई को फिर से कराया गया. यही वजह है कि परिणाम में पहले ही देरी हो चुकी है.

इस रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

लिखित परीक्षा के बाद इसमें चुने गए कैंडिडेट्स को शारीरिक पात्रता परीक्षा से गुजरना होगा. उम्मीद जताई जा रही है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के साथ ही फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा. फिजिकल टेस्ट पास करने वालों को डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इसके बाद अंतिम रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

इस तरह दखें अपना रिजल्ट

अगर आपने या आपके किसी परिचित ने इस भर्ती के तहत लिखित परीक्षा दी है तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिजल्ट देख सकते हैं.

सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in को ओपन कर लें.

अब होम पेज पर आपको कॉन्स्टेबल रिजल्ट का लिंक दिखेगा. इस लिंक पर क्लिक कर दें.

इसके बाद आपके सामने एक रिजल्ट ओपन होगा, जिसमें अगले दौर की परीक्षा के लिए चुने गए कैंडिडेट्स के नाम होंगे. आप रोल नंबर टाइप करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर