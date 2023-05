Teacher Recruitment 2023: 12,489 टीचर्स के पदों पर भर्ती शुरू, ये रहा अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक और डिटेल

Chhattisgarh Vyapam Recruitment 2023: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक के पद के लिए कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in के माध्यम से भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन 6 मई, 2023 से शुरू हुआ. भर्ती की घोषणा डॉ. प्रेमसाय सिंह, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार ने की. "युवाओं के हित में एक और बड़ा फैसला. स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. 6,285 सहायक शिक्षकों, 5,772 शिक्षकों और 432 लेक्चरर के पदों पर भर्ती की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन 6 मई को शुरू होगी." सिंह ने ट्वीट किया.

How to apply for Chhattisgarh Teacher Recruitment 2023?

शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in या eduportal.cg.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर, "सीजीपीईबी शिक्षक भर्ती" या "सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती" लिंक पर क्लिक करें.

खुद को रजिस्टर करें और भर्ती के लिए आवेदन करें.

तय फॉर्मेट और साइज के मुताबिक अपनी फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें.

अब एप्लिकेशन फीस पे करें और अपना फॉर्म सबमिट कर दें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट भी ले लें.

युवाओं के हित में एक और बड़ा फैसला 12 हजार 489 शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया विज्ञापन 6,285 सहायक शिक्षक 5,772 शिक्षक, 432 व्याख्याता के पदों पर होगी भर्तियां 6 मई से होगा ऑनलाइन आवेदन व्यापम लेगा भर्ती परीक्षा… pic.twitter.com/1Sck2Da5JX — Dr. Premsai Singh (@Drpremsaisingh) May 4, 2023

Age Limit

आवेदकों की आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति सेक्शन के लिए 5 साल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल की आयु में छूट दी जाएगी.

असिस्टेंट टीचर के लिए योग्यता

मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 45 प्रतिशत नंबरों के साथ 12वीं पास होना चाहिए.

डीएड या बीएड या डीएलएड होनी चाहिए.

टीईटी पेपर-I क्वालीफाई होना चाहिए.

शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए.डीएड या बीएड या डीएलएड होनी चाहिए.टीईटी पेपर-II क्वालीफाई होना चाहिए.

लेक्चरर के लिए योग्यता

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से मास्टर डिग्री होनी चाहिए.

बीएड एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए.

