RRB Group D Exam 2022: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा इस तारीख से शुरू, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

How to Apply for RRB Group D Exam 2022: अगर आपने रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर रखा और कल से परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें. फर्स्ट फेज में आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक चलेगी. इसके बाद दूसरा फेज 26 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक चलेगा. इस भर्ती परीक्षा से ग्रुप डी ( RRB Level 1 Posts CBT ) के 1.03 लाख पद भरे जाएंगे. इस वैकेंसी में ग्रुप डी के लिए करीब 1 करोड़ 15 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया है. यहां हम बता रहे हैं परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी.

ये होगा परीक्षा पैटर्न

पेपर 100 नंबर का होगा, जिसे करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा. पेपर में 25 सवाल जनरल साइंस, 25 सवाल मैथ्स, 30 सवाल जनरल इंटेलिजेंस व रीजिंग और 20 सवाल जनरल अवेयरनेस व करेंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे.

ये हैं परीक्षा से जुड़े नियम

अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले एग्जाम से जुड़े इन नियमों को जरूर पढ़ लें. इससे आप दिक्कत में नहीं आएंगे.

एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट्स को अपना ओरिजनल आधार कार्ड लेकर जाना होगा. आधार लाने की वजह एग्जाम सेंटर पर होने वाला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है.

हर कैंडिडेट्स को मास्क पहनकर सेंटर पर जाना होगा. सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा.

ग्रुप डी सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है. ऐसे में गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक काटे जाएंगे.

अपने एडमिट कार्ड के साथ ओरिजनल फोटो आईडी भी लेकर जाएं. फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी.

मोबाइल फोन, पेजर, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, चूड़ी, बेल्ट, ब्रेसलेट आदि के साथ एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं होगी.

बाएं हाथ के अंगूठे पर मेहंदी या कोई रंग न लगाएं. इससे बायमीट्रिक में दिक्कत हो सकती है.

सीबीटी में क्वेश्चन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद SAVE और फिर NEXT पर क्लिक करना होगा. अगर आप किसी सवाल के जवाब को सेव नहीं करते हैं तो उसे चेक नहीं किया जाएगा.

