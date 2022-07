RRB NTPC 2022: आरआरबी ने इन कैंडिडेट्स को दी खुशखबरी! यहां तुरंत कर लें चेक

Railway Recruitment Board, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी ने कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी 2 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार, जो आरआरबी सीबीएटी परीक्षा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, अब आधिकारिक वेबसाइट - rrbcdg.gov.in से अपना प्रवेश पत्र चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी भर्ती के तहत कुल 35,208 खाली पद भरे जाने हैं. आरआरबी एनटीपीसी सीबीएटी 2 प्रवेश पत्र उन उम्मीदवारों के लिए जारी किया गया है, जिन्होंने सीबीएटी 1 परीक्षा पास की थी और सीबीएटी 2 परीक्षा 30 जुलाई, 2022 को आयोजित होने वाली है.

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीबीएटी एडमिट कार्ड के साथ एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी की है. उम्मीदवारों को अपने आरआरबी सीबीएटी 2 एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप तक पहुंचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

अब आपको वेबसाइट के होमपेज पर ' Click here to login to view and download your E-Call letter for CBAT, Exam City and Date Intimation Slip' का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

अब नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स डालकर लॉगिन कर लेना है. लॉगिन करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने डिस्प्ले पर होगा.

अब आप अपने RRB NTPC Admit Card को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड ले जाएं क्योंकि बिना प्रवेश पत्र के उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही उन्हें अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने होंगे जिनका जानकारी आरआरबी नोटिफिकेशन में दी गई है.