NIA में निकली सरकारी नौकरी, सैलरी 142400 रुपये महीना तक, जानिए आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं

NIA MHA Recruitment 2022: गृह मंत्रालय (एमएचए), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में सेक्शन ऑफिसर / ऑफिस सुपरिंटेंडेंट (एसओ / ओएस), असिस्टेंट, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) के पद के लिए नौकरियों की पेशकश कर रहा है. इस नौकरी के अवसर के लिए केवल योग्य अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया इस अधिसूचना को आधिकारिक वेबसाइट के अंतर्गत सभी विभागों/संस्थाओं/अधिकारियों के बीच सर्कुलेट करें और होस्ट करें.

अतः इच्छुक अधिकारी अपना भरा हुआ आवेदन पत्र इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से कम से कम एक महीने के भीतर जमा कर सकते हैं. एनआईए ने यह नोटिफिकेशन रोजगार समाचार पत्र दिनांक 13 अगस्त 2022 को प्रकाशित किया था. इस भर्ती प्रक्रिया से सेक्शन ऑफिसर/ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के 3 पद भरे जाने हैं. असिस्टेंट के 9 पद, अकाउंटेंट का एक पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के 23 पद और यूडीसी के 12 पद भरे जाने हैं.

सैलरी की बता करें तो सेक्शन ऑफिसर/ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट (एसओ / ओएस) को 44900 से 142400 रुपये, असिस्टेंट को 35400 से 122400 रुपये, अकाउंटेंट को 35400 से 122400 रुपये, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 को 35400 से 122400 रुपये और अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) को 25500 से 81000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी.

How to Apply for MHA Recruitment 2022?

पात्र अधिकारियों के नामांकन के साथ बायोडाटा, एपीएआर डोजियर की फोटोकॉपी, विभाग जांच/सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र/अखंडता प्रमाण पत्र/पिछले 10 दिनों के दौरान अधिकारी पर लगाए गए बड़े/छोटे दंड का विवरण 'एसपी (प्रशासन) एनआईए मुख्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003' उचित माध्यम से जल्द से जल्द फॉर्वर्ड किया जा सकता है. 'रोजगार समाचार पत्र' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 1 महीने के बाद नहीं किया जा सकता है.

