इस राज्य में सरकारी नौकरियों की भरमार, नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के 9879 पदों पर होंगी भर्तियां

SIHFW Nursing Officer, Pharmacist Recruitment 2023: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ही शानदार मौका है. दरअसल, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान (State Institute Of Health and Family Welfare) ने एक जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक यहां नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट (Nursing Officer And Pharmacist) के करीब 10 हजार रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट पदों के लिए संस्थान ने योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए हैं. राजस्थान में इस भर्ती के लिए अभी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है. यहां इस भर्ती से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स दी जा रही है. इस दिस से कर सकेंगे आवेदन

राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के तहत आवेदन के लिए एप्लीकेशन लिंक 5 मई 2023 से एक्टिव होगा. आवेदन की आखिरी तारीख

नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 4 जून 2023 तक का समय दिया गया है. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे समय रहते इन पदों के लिए आवेदन कर दें, आखिरी तारीख तक इंतजार न करें. ऑफिशियल वेबसाइट

इन पद पर आवेदन केवल ऑनलाइन किए जा सकते हैं. इसके लिए कैंडिडेट्स को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट sihfwrajasthan.com पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा. आप इस वेबसाइट rajswasthya.nic.in के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. वैकेंसी डिटेल

राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान के इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 9,879 पद भरे जाएंगे. इन कुल पदों में नर्सिंग ऑफिसर के 7,020 पद और फार्मासिस्ट के 2,859 पद शामिल हैं. भर्ती नोटिस

इस भर्ती का डिटेल नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है. कैंडिडेट्स लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए समय-समय पर वेबसाइट पर विजिट करते रहें.

शॉर्ट नोटिस देखने के लिए यहां क्लिक करें.