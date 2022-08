SI Recruitment: सब इंस्पेक्टर भर्ती के एग्जाम का शेड्यूल जारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

Punjab Police Sub Inspector: पंजाब पुलिस ने तकनीकी और सहायता सेवा संवर्ग (TSS) में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा की है. परीक्षा कार्यक्रम (Punjab Police Vacancy Exam Date 2021) के अनुसार, कंप्यूटर आधारित परीक्षा 24 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी. इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर एग्जाम शेड्यूल चेक कर सकते हैं. इस भर्ती के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के 267 पद और कांस्टेबल के 2,340 पदों को भरा जाएगा.

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, तकनीकी और सहायता सेवा संवर्ग (TSS) में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए परीक्षा 24 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किया जाएगा. नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

Punjab Police SI Recruitment 2021 will be able to download admit card with these steps

एडमिट कार्ड के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर पंजाब पुलिस सर्विस कैडर एसआई और कॉन्स्टेबल 2022 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा.

लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा.

अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

पंजाब पुलिस कांस्टेबल व एसआई के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, इस पर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. यदि इसमें कोई श्रुटि पाई जाती है तो पंजाब पुलिस की आधिकारिक मेलआईडी पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं.

