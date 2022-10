Teacher Recruitment 2022: टीचर के 11765 पदों के लिए मांगे आवेदन, ये रहा अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक

WBBPE Primary Teacher Recruitment 2022 for 11765 Vacancies: पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (WBBPE) ने प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह टीईटी-योग्य प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसमें डी.ईएल.एड/स्पेशल डी.एड/बी.एड कोर्सेज में सत्र 2020-2022 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार शामिल हैं क्योंकि बोर्ड ने कुल 11765 वैकेंसी नोटिफाई की हैं.

नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र 21 अक्टूबर 2022 से उपलब्ध है और 14 नवंबर 2022 तक उपलब्ध होगा. आवेदन पत्र wbbpe.org या wbbprimaryeducation.org या wbbpeonline.com पर चेक किया जा सकता है. चयनित उम्मीदवारों को 28900 रुपये प्रति महीना सैलरी मिलेगी. डब्ल्यूबी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित ज्यादा डिटेल यहां दी गई हैं.

WBBPE Primary Teacher Eligibility Criteria

उम्मीदवार के पास एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.

TET-योग्य उम्मीदवार जो D.El.Ed/D.Ed (स्पेशल एजुकेशन)/B.Ed प्रशिक्षण भाग 1 परीक्षा (2020-2022) से गुजर रहे हैं

डब्ल्यूबी टीईटी क्वालिफाई

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल रखी गई है.

चयन समिति सभी योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू और परीक्षा के लिए बुलाएगी. यह राज्यवार मेरिट सूची तैयार करेगा.

How to Apply for WBBPE Primary Teacher Recruitment 2022

कैंडिडेट्स आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbbpeonline.com पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Application for Primary Teacher Recruitment 2022’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

जो लोग पहले टीईटी में पास हुए हैं, वे स्वयं को वैलिडेट करने के लिए अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

कैंडिडेट्स मांगी गई जरूरी डिटेल्स भरें. इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरने के बाद उसका प्रीव्यू जरूर देख लें. अगर कुछ गलती लगे तो एडिट कर दें. इसके बाद सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे अब पेमेंट कर दें.

पेमेंट करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक https://www.wbbpeonline.com/ है.

