UP Home Guards 32000 Bharti: जल्द आएगा नोटिफिकेशन, जानें आरक्षण डिटेल

UP Home Guard Recruitment 2022: यूपी सरकार होमगार्ड विभाग में जवानों के खाली पड़े 32,000 पदों के लिए जल्द ही भर्ती नोटिफिकेशन जारी करेगी. होमगार्ड के पद पर भर्ती के लिए राज्य के आरक्षण के नियमों के तहत अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ भी मिल सकता है.