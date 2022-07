UPSSSC ने जारी किया नोटिफिकेशन, इन कैंडिडेट्स के एग्जाम की तारीख बदली, अब करना होगा ये काम

UPSSSC Lekhpal Exam Date 2022: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल के पद के लिए कुछ अपरिहार्य कारणों से 25 जुलाई 2022 को होने वाली मुख्य परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है. UPSSSC की लेटेस्ट सूचना के अनुसार, UP लेखपाल परीक्षा 31 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी. एडमिट कार्ड भी जल्द ही आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया जाएगा. आयोग आधिकारिक वेबसाइट पर UPSSSC लेखपाल एडमिट कार्ड लिंक के बारे में अलग से सूचित करेगा.

पेपर की बात करें तो इसमें सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण समाज एवं विकास समेत चार विषयों के सवाल होंगे. प्रत्येक सेट में 25 नंबर के 25 सवाल होंगे. उम्मीदवारों को एग्जाम पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 नंबर काटा जाएगा. इस परीक्षा के माध्यम से कुल 8085 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी. कुल पदों में से, 3271 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 1690 पद एससी कैटेगरी के लिए, 152 पद एसटी कैटेगरी के लिए और 2174 ओबीसी कैटेगरी के लिए और 798 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए हैं.

सभी अभ्यर्थी अपना ई-प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, क्योंकि यदि किसी अभ्यर्थी के पास यूपी लेखपाल प्रवेश पत्र नहीं है तो वह अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे सकता. तो हम सभी उम्मीदवारों को सलाह देते हैं कि आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.

How to download UP Lekhpal Admit card 2022

एडमिट कार्ड डाउलनोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

अब इंग्लिश या हिंदी भाषा चुनें.

अब वेबसाइट के Latest Update सेक्शन में जाएं.

अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें.

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा. यहां आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी. उन डिटेल्स को डालकर सबमिट कर दें.

सबमिट करते ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर होगा. अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं.

