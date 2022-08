UP Police Exam Schedule 2022 (Out): यूपी पुलिस ने जारी किया एग्जाम का शेड्यूल, जानिए किस दिन है आपका पेपर

UP Police Exam Schedule 2022: यूपी पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस ड्राइवर पद के लिए स्किल टेस्ट शेड्यूल जारी कर दिया है. यूपीपीआरपीबी 12 सितंबर 2022 से ड्राइवर पद के लिए स्किल टेस्ट आयोजित करेगा. आप नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से यूपी पुलिस ड्राइवर स्किल टेस्ट शेड्यूल 2022 डाउनलोड कर सकते हैं.

जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, ड्राइवर पोस्ट स्किल टेस्ट 12 से 16 सितंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा. बोर्ड उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड प्रदान करेगा. आप नीचे दिए गए स्टेप का पालन करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट से यूपी पुलिस चालक कौशल परीक्षा अनुसूची 2022 अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं।

How to Download UP Police Driver Skill Test Schedule 2022