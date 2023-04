Sarkari Naukri: 8वीं 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों तक के लिए निकली हैं सरकारी नौकरी

Latest Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए हम देशभर में निकली नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं. अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम यहां उनसे जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं. यह नौकरियां 8वीं 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों तक के लिए सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं.

NTPC recruitment 2023 for 152 Mining Overman and other posts



एनटीपीसी लिमिटेड ने माइनिंग ओवरमैन, ओवरमैन (मैगजीन), मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, माइन सर्वे और माइनिंग सरदार समेत अलग अलग पदों के लिए 152 वैकेंसी की घोषणा की है. इच्छुक उम्मीदवार 5 मई, 2023 को या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

MPPSC Librarian Recruitment 2023

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के तहत 255 लाइब्रेरियन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 19 मई, 2023 है.

WBPSC Judicial Service Mains Admit Card 2023

पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड अपडेट और डिटेल शेड्यूल जारी कर दिया है. आयोग 04 मई, 2023 से मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा.

HSSC Recruitment 2023 For 31000+ Group C posts

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 31000+ ग्रुप सी पदों के लिए नोटिस जारी किया है. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 05 मई, 2023 को रात 11:59 बजे तक है.

ECGC PO Notification 2023

ईसीजीसी ने अलग अलग फैकल्टी में 17 पीओ पदों की भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 02 मई से 31 मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं.

SAIL Recruitment 2023 For 239 Trade Apprentice Posts

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने अपने SAIL IISCO स्टील प्लांट बर्नपुर प्लांट के लिए 239 ट्रेड अपरेंटिस पदों के लिए नोटिस जारी किया है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 29 अप्रैल, 2023 तक या उससे पहले इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

SIDBI SO Recruitment 2023

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अनुबंध के आधार पर आईटी एक्सपर्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. सिडबी एसओ भर्ती 2023 आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा, योग्यता और अन्य डिटेल देखें.

