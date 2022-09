MP HC Recruitment 2022: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में निकली 55 पदों पर भर्ती, 23 सितंबर से पहले करें अप्लाई

How to apply for MP HC Recruitment 2022: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी भी अदालत में तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लीगल असिस्टेंट/लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां निकाली हैं. अगर आप भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो 23 सितंबर तक हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी. यह भर्ती 55 पदों के लिए है.

क्या है शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता भी रखी गई है. इसके तहत लीगल असिस्टेंट/लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में तीन वर्षीय या पांच वर्षीय डिग्री पास होना चाहिए. ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं.

क्या है उम्र सीमा

अगर आपने इस भर्ती में शामिल होने का मन बना लिया है तो आपको बता दें कि इसमें आवेदकों के लिए उम्र की सीमा भी रखी गई है. इसके तहत आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अगर आप बाकी योग्यता रखते हैं और इस अयु वर्ग के बीच में हैं तो आवेदन कर सकते हैं.

इस तरह होगा सेलेक्शन

इस भर्ती के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, कैंडिडेट्स क चयन जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में आयोजित किए जाने वाले बायोडेटा, वॉक-इन-इंटरव्यू और असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा. हालांकि अभी इंटरव्यू की तारीख तय नहीं की गई है. इसकी घोषणा बाद में की जाएगी.

इस तरह करें आवेदन

अगर आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं.

सबसे पहले तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट www.mphc.gov.in को ओपन कर लें.

इसके बाद आपको वेबसाइट पर वैकेंसी का लिंक दिखेगा. उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लें

रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदन फॉर्म पर अपनी बेसिक और एजुकेशनल डिटेल्स भरें और बाद में फॉर्म को जमा कर दें.

