Share Price: 52 वीक हाई तक पहुंचने के लिए इन शेयर को दिखानी होगी 300% तक की रैली, चल गए तो कर देंगे मालामाल

Share Market: सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) हाल में अपना ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं. वहीं शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है. हालांकि पिछले काफी वक्त से कुछ शेयरों में जहां एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं कुछ शेयर ऐसे भी हैं, जिनमें लगातार गिरावट ही देखी जा रही है. ऐसे में निवेशक गिरावट वाले शेयरों में निवेश के मौके भी खोज रहे हैं.

ऑल टाइम हाई

सेंसेक्स ने हाल ही में 63583.07 का ऑल टाइम हाई लगाया है. वहीं निफ्टी में भी उछाल देखने को मिला है. निफ्टी ने हाल ही में 18887.60 के स्तर का ऑल टाइम हाई लगाया है. इस बीच कई शेयरों में भी तेजी देखी गई. हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी में आई इस तेजी के बावजूद कुछ शेयर लगातार गिरावट ही दिखा रहे हैं.

गिरावट में कई शेयर

आंकड़ों के मुताबिक BSE500 इंडेक्स के 200 से अधिक स्टॉक या 40% से अधिक शेयर अपने 52-सप्ताह के हाई से 20% या इससे ज्यादा गिर गए हैं, जो इन काउंटरों के लिए मंदी का संकेत है. वहीं BSE500 इंडेक्स पर 27 इक्विटी शेयर 30 नवंबर तक अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर से 50% से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहे हैं. इन शेयरों को अपने पिछले 52 वीक हाई स्तर को फिर से हासिल करने के लिए 100-300% उछाल की दरकार है.

कई कंपनियों के शेयर गिरे

इनमें से अधिकांश हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियां या नए जमाने के स्टार्टअप खिलाड़ी शामिल हैं, जो लगभग एक साल से मुश्किल में हैं. अन्य कंपनियां प्रमुख रूप से आईटी, फार्मा या दूरसंचार जैसे पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित हैं. आइए जानते हैं इन 27 कंपनियों के शेयर के बारे में जो अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे गिर गए हैं...

ये है 27 कंपनी

One97 Communications Ltd. - 73% की गिरावट

Brightcom Group Ltd.- 71% की गिरावट

Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd.- 65% की गिरावट

PB Fintech Ltd.- 65% की गिरावट

Tanla Platforms Ltd.- 62% की गिरावट

Dilip Buildcon Ltd. - 60% की गिरावट

FSN E-Commerce Ventures Ltd. - 60% की गिरावट

Metropolis Healthcare Ltd. - 59% की गिरावट

Zomato Ltd. - 59% की गिरावट

Zensar Technologies Ltd. - 59% की गिरावट

Gland Pharma Ltd. - 56% की गिरावट

Samvardhana Motherson International Ltd. - 56% की गिरावट

Alok Industries Ltd. - 56% की गिरावट

TV18 Broadcast Ltd. - 55% की गिरावट

