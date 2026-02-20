10 लाख साल पुराना... न्यूजीलैंड की गुफा में मिला 12 पक्षी और 4 मेंढक प्रजातियों के जीवाश्म

सोचिए, अगर धरती अचानक अपने दस लाख साल पुराने राज खोल दे तो कैसा लगेगा! न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला खजाना मिला है. वेटोमो इलाके के पास एक गुफा के अंदर प्राचीन जीवों के अवशेष मिले हैं, जो इंसानों के आने से भी बहुत पहले के बताए जा रहे हैं. इस खोज ने वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया है, क्योंकि इससे उस दौर के पर्यावरण और जीव-जंतुओं की दुनिया की नई तस्वीर सामने आ रही है. खास बात यह है कि यहां सिर्फ कुछ हड्डियां नहीं, बल्कि कई प्रजातियों के पूरे जीवाश्म मिले हैं, जो न्यूजीलैंड के प्राकृतिक इतिहास को समझने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

गुफा में मिला हड्डियों का खजाना

वैज्ञानिकों को इस गुफा से बड़ी संख्या में जीवाश्म मिले हैं. इनमें 12 तरह के पक्षियों और चार प्रकार के मेंढकों के अवशेष शामिल हैं. आमतौर पर खुले में हड्डियां जल्दी नष्ट हो जाती हैं, लेकिन गुफाएं प्राकृतिक तिजोरी की तरह काम करती हैं. यही वजह है कि यहां इतने पुराने और नाजुक जीवाश्म सुरक्षित मिल पाए. शोधकर्ताओं के मुताबिक, एक साथ इतनी प्रजातियों का मिलना बेहद दुर्लभ है. इससे उस समय के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की झलक मिलती है और यह समझने में मदद मिलती है कि लाखों साल पहले न्यूजीलैंड में जीवन कैसा था.

ताकाहे के प्राचीन पूर्वज का मिला सुराग

इस खोज की सबसे दिलचस्प बात ताकाहे पक्षी के एक प्राचीन पूर्वज का मिलना है. ताकाहे आज न्यूजीलैंड का बेहद दुर्लभ और प्रसिद्ध पक्षी माना जाता है. वैज्ञानिकों को एक नई तोते की प्रजाति भी मिली है, जिसका नाम स्ट्रिगोप्स इंसुलाबोरेलिस रखा गया है. माना जा रहा है कि यह आधुनिक काकापो का प्राचीन रिश्तेदार था. शोध से संकेत मिलता है कि यह पुराना पक्षी शायद उड़ सकता था, जबकि आज का काकापो उड़ नहीं पाता. इससे वैज्ञानिकों को पक्षियों के विकासक्रम को समझने में नई दिशा मिली है और आगे और शोध की उम्मीद जताई गई है.

इंसानों से पहले भी बदली थी प्रकृति

लंबे समय तक माना जाता था कि न्यूजीलैंड में बड़े पैमाने पर प्रजातियों का नाश इंसानों के आने के बाद हुआ. लेकिन इस नई खोज ने तस्वीर बदल दी है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इंसानों के आने से पहले ही 33 से 50 प्रतिशत प्रजातियां खत्म हो चुकी थीं. इसके पीछे जलवायु में तेज बदलाव और बड़े ज्वालामुखी विस्फोट जिम्मेदार माने जा रहे हैं. यानी प्रकृति खुद भी समय-समय पर जीवन को बदलती रही है. यह खोज बताती है कि पर्यावरणीय बदलाव हमेशा से जीव-जंतुओं के अस्तित्व को प्रभावित करते रहे हैं.

ज्वालामुखीय राख ने बचाए जीवाश्म

वैज्ञानिकों ने जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए गुफा में मौजूद ज्वालामुखीय राख की परतों का अध्ययन किया. यहां दो राख परतें मिलीं एक करीब 15.5 लाख साल पुरानी और दूसरी लगभग 10 लाख साल पुरानी. जीवाश्म इन दोनों के बीच पाए गए, जिससे उनकी उम्र तय करना आसान हो गया. माना जा रहा है कि एक बड़े ज्वालामुखी विस्फोट ने पूरे इलाके को राख से ढक दिया था और उसी राख ने हड्डियों को सुरक्षित रखने में मदद की. यह खोज न्यूजीलैंड के प्राचीन प्राकृतिक इतिहास को समझने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.