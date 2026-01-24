ट्रेन के टॉयलेट में पकड़ा गया कपल! 1 मिनट 42 सेकंड के वीडियो ने इंटरनेट पर लगाई आग; क्या है इस वायरल क्लिप का पूरा सच?

चलती ट्रेन में सफर के दौरान अगर वॉशरूम बंद मिले तो गुस्सा आना लाज़मी है. लेकिन सोचिए, जब वही टॉयलेट 1 घंटे से ज्यादा समय तक अंदर से बंद रहे और बाहर खड़े यात्री परेशान होकर दरवाजा पीटने लगें, तो माहौल कैसा होगा? ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. 1 मिनट 42 सेकंड का यह वीडियो X (पहले ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर वायरल हो चुका है, जिसमें एक कपल को चलती एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट से बाहर निकलते हुए ‘पकड़ा’ गया. वीडियो ने प्राइवेसी, पब्लिक डीसेंसी और रेलवे नियमों पर नई बहस छेड़ दी है.

वायरल वीडियो की शुरुआत एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेज से होती है, जिसमें ट्रेन का एक टॉयलेट अंदर से बंद दिख रहा है. वीडियो बनाने वाले यात्री का दावा है कि यह वॉशरूम करीब 1.5 घंटे यानी 90 मिनट से ज्यादा समय से लॉक था. शुरुआत में यात्रियों ने सामान्य तरीके से दरवाजा खटखटाया और पूछा कि अंदर कब तक खाली होगा. अंदर मौजूद युवक ने कहा कि उसका पेट खराब है और उसे थोड़ा और समय चाहिए. लेकिन जब इंतजार 60 मिनट पार कर गया और कई यात्रियों को जरूरत महसूस हुई, तो बाहर भीड़ जमा हो गई. लोगों को शक होने लगा कि मामला सिर्फ पेट खराब होने का नहीं है.

दरवाजा खुलते ही मचा हंगामा

Add Zee News as a Preferred Source

आखिरकार जब टॉयलेट का दरवाजा खुला तो बाहर खड़े यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा. पहले एक युवक बाहर निकला, जिसे टी-शर्ट पहने देखा गया. लोग उस पर चिल्लाने लगे और पब्लिक फैसिलिटी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाने लगे. इसके कुछ सेकंड बाद एक युवती काले रंग की ड्रेस में बाहर आई, जो साफ तौर पर घबराई और परेशान दिख रही थी. तभी कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे ऑन कर दिए. वीडियो में यात्रियों और कपल के बीच तीखी बहस सुनाई देती है. कुछ लोग रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) को बुलाने की धमकी देते भी नजर आते हैं.

लड़की की दलील और यात्रियों का जवाब

वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा लड़की के बयान की हो रही है. उसने रिकॉर्डिंग का विरोध करते हुए कहा, “आप बिना मेरी परमिशन किसी लड़की का वीडियो नहीं बना सकते. मैं किसे अंदर ले जाऊं, ये मेरी प्रॉब्लम है.” इस पर एक यात्री जवाब देता है, “पेट खराब होने में 5-10 मिनट लगते हैं, डेढ़ घंटा नहीं. आप पब्लिक टॉयलेट को ऐसे नहीं घेर सकते.” बहस बढ़ती गई और लड़की बार-बार वीडियो डिलीट करने की गुहार लगाती दिखी. उसने यहां तक कहा, “अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो मेरा क्या होगा?” लेकिन इसके बावजूद वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो कुछ ही घंटों में लाखों बार देखा गया.

प्राइवेसी बनाम रेलवे नियम

इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है प्राइवेसी ज्यादा अहम है या पब्लिक नियम? रेलवे के नियमों के मुताबिक, वॉशरूम का लंबे समय तक गलत इस्तेमाल ‘न्यूइसेंस’ और ‘असभ्य व्यवहार’ की श्रेणी में आता है, जो रेलवे एक्ट के तहत दंडनीय हो सकता है. वहीं, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को खुद कानून हाथ में लेने की बजाय स्टाफ या RPF को सूचना देनी चाहिए थी. किसी का वीडियो बनाकर वायरल करना भी नैतिक और कानूनी तौर पर गलत हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना सिर्फ एक कपल की नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के दौर में प्राइवेसी और पब्लिक डीसेंसी के टकराव की बड़ी मिसाल बन चुकी है.