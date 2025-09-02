10वीं पास, कम सैलरी, फिर भी बचाए 1 करोड़... बेंगलुरु के प्रूफरीडर ने 25 साल की मेहनत से यूं किया कमाल, Gen-Z को मोटिवेट कर देगी स्टोरी

Bengaluru Proofreader Motivational Story: आज के दौर में जहां ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं, वहीं बेंगलुरु के एक 53 साल के प्रूफरीडर ने एक अनोखी मिसाल पेश की है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए किसी बड़ी डिग्री या मोटी सैलरी वाली नौकरी की जरूरत नहीं होती. उन्होंने अपने मजबूत इरादों, अनुशासन और धैर्य के साथ यह मुकाम हासिल किया. दरअसल, उन्होंने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित किया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit पर "Reached a (major) milestone -- 1 Crore, took me 25 years" टॉपिक से एक पोस्ट शेयर कर अपनी कहानी बयां की है. उनकी ये स्टोरी आजकल के Gen-Z को काफी मोटिवेट कर सकती है...

5,000 रुपये और 10वीं पास की डिग्री से शुरू हुआ सफर

उनकी कहानी साल 2000 में शुरू हुई, जब वह सिर्फ 5,000 रुपये और 10वीं पास की डिग्री के साथ अपने गांव से शहर आए. उन्हें एक प्रूफरीडर की नौकरी मिल गई, जहां उनकी शुरुआती सैलरी 4,200 रुपये थी. सालों तक लगातार मेहनत और लगन से उनकी सैलरी धीरे-धीरे बढ़कर 63,000 रुपये हो गई. खास बात यह है कि उन्होंने पूरे करियर में कभी कोई दूसरा काम नहीं किया और इसी एक पेशे में बने रहे.

कर्ज और क्रेडिट कार्ड से दूरी बना बचत का फॉर्मूला

जहां आज ज्यादातर परिवार कर्ज और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहते हैं, वहीं उन्होंने इन दोनों से दूरी बनाए रखी. उन्होंने कभी किसी से उधार नहीं लिया, कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, और हमेशा अपनी कमाई में ही गुजारा किया. यह अनुशासन ही उनकी आर्थिक सफलता का आधार बना. रिटायरमेंट के समय तक, उन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट में लगभग 1.01 करोड़ रुपये और इक्विटी में 65,000 रुपये जमा कर लिए थे. आज, इन जमा पैसों से उन्हें हर महीने 60,000 रुपये की पैसिव इनकम मिलती है, जबकि उनके परिवार का खर्च करीब 25,000 रुपये ही है.

किराए के घर में सादा जीवन

पिछले 25 सालों में उन्होंने शहर में सिर्फ चार बार घर बदला है और किराए के मकानों में ही रहे हैं. फिलहाल, वह 6,500 रुपये किराए वाले एक साधारण 1BHK अपार्टमेंट में रहते हैं. समय पर किराया चुकाने की आदत की वजह से वह एक भरोसेमंद किराएदार के तौर पर जाने जाते हैं. वह सादा जीवन पसंद करते हैं और सालों पहले अपना स्कूटर बेच दिया था. आंखों की दिक्कत (मायोपिया) होने के बावजूद, वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और बिना किसी परेशानी के 5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं.

शिक्षा, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी

अपनी रेडिट पोस्ट में उन्होंने लिखा "गांव में हमारा पुश्तैनी घर है जहां हम आगे चलकर अपना बाकी जीवन बिताएंगे. हम हमेशा से बहुत किफायती रहे हैं क्योंकि हमें मदद के लिए किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ी. खुशकिस्मती से हमें कभी कोई बड़ी बीमारी या मुश्किल नहीं हुई. हम अपनी सेहत का ध्यान रखने में माहिर हैं, डॉक्टर के पास कम ही जाते हैं." इसके आगे उन्होंने बताया कि "मेरे अनुभव से, मैं यह कह सकता हूं कि शिक्षा, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य और समय ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है. इसके साथ ही, लंबे समय के लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य और अनुशासन बेहद जरूरी हैं."

यूजर्स दे रही अपनी प्रतिक्रियाएं

ये रेडिट पोस्ट वायरल हुआ तो इंटरनेट यूजर्स ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी. कुछ यूजर्स ने उनके धैर्य की तारीफ की तो कुछ ने बताया कि म्यूचुअल फंड जैसे आधुनिक निवेश विकल्पों में लगाया जाए, तो नतीजे और भी तेजी से मिल सकते हैं.