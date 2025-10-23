Advertisement
नशे में थामा स्टेरिंग! हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, कैमरे में कैद भयानक मंजर

Road Accident Video Viral: 21 वर्षीय ड्राइवर ने नशे ही हालत में ट्रक से आधा दर्जन वाहनों को कुचल दिया. डैशबोर्ड में लगे कैमरे में कैद हो गया भीषण हादसा. वीडियो देखें.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 07:40 PM IST
Road Accident Video Viral: सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने के आ रहे वाहनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है. इस दौरान डैशबोर्ड में लगे कैमरे में पूरा मंजर रिकॉर्ड हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

जो सामने आया उसे रौंद डाला
मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया की बजाई जा रही है. ट्रक ने सामने से आ रहे आधा दर्जन वाहनों को रौंद दिया. इस पूरे हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. ये ट्रक 21 वर्षीय युवक चला रहा था जिसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने के संदेह पर गिरफ्तार किया गया है. जांचकर्ताओं का कहना है कि ये ड्राइवर युबा सिटी का रहने वाला है और वाहन चलाते समय संभवत वह नशे में था.
यह भी पढ़ें: बिना टिकट AC कोच में चढ़ी महिला! TTE को दी धमकी, बोली- रेलमंत्री को...

 

क्या है पूरा मामला?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @CollinRugg नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और सिर्फ 6 घंटे में इस पोस्ट पर 9 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो के साथ उसके कैन्शन में इसकी पूरी जानकारी दी गई है. इस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने बताया कि ये भीषण हादसा  कैलिफोर्निया के ओंटारियो में 10 फ्रीवे पर हुआ है. ट्रक ने लगभग 8 वाहनों को रौंदा है और इस भीषण हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है. इसके अलावा चार अन्य लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. ये ड्राइवर युबा सिटी का रहने वाला है और भवतः नशे में था. अधिकारियों ने अभी तक इस ड्राइवर का नाम सार्वजनिक नहीं किया है. ट्रक के डैशबोर्ड पर कैमरा लगा था जिसमें ये पूरा मंजर रिकॉर्ड हो गया. आप भी देखें.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भयानक त्रासदी! घायलों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करता हूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने अपने परिवार के 5 सदस्यों को ऐसे ही एक ट्रक चालक की लापरवाही के कारण खो दिया."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

California road accident

