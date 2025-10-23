नशे में थामा स्टेरिंग! हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, कैमरे में कैद भयानक मंजर

Road Accident Video Viral: सोशल मीडिया पर रोड एक्सीडेंट का एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने के आ रहे वाहनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है. इस दौरान डैशबोर्ड में लगे कैमरे में पूरा मंजर रिकॉर्ड हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जो सामने आया उसे रौंद डाला

मिली जानकारी के अनुसार ये वीडियो अमेरिका के कैलिफोर्निया की बजाई जा रही है. ट्रक ने सामने से आ रहे आधा दर्जन वाहनों को रौंद दिया. इस पूरे हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. ये ट्रक 21 वर्षीय युवक चला रहा था जिसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने के संदेह पर गिरफ्तार किया गया है. जांचकर्ताओं का कहना है कि ये ड्राइवर युबा सिटी का रहने वाला है और वाहन चलाते समय संभवत वह नशे में था.

क्या है पूरा मामला?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @CollinRugg नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और सिर्फ 6 घंटे में इस पोस्ट पर 9 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो के साथ उसके कैन्शन में इसकी पूरी जानकारी दी गई है. इस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने बताया कि ये भीषण हादसा कैलिफोर्निया के ओंटारियो में 10 फ्रीवे पर हुआ है. ट्रक ने लगभग 8 वाहनों को रौंदा है और इस भीषण हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है. इसके अलावा चार अन्य लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. ये ड्राइवर युबा सिटी का रहने वाला है और भवतः नशे में था. अधिकारियों ने अभी तक इस ड्राइवर का नाम सार्वजनिक नहीं किया है. ट्रक के डैशबोर्ड पर कैमरा लगा था जिसमें ये पूरा मंजर रिकॉर्ड हो गया. आप भी देखें.

NEW: 21-year-old semi-truck driver arrested on suspicion of DUI in a horrific crash on the 10 Freeway in Ontario, California. California Highway Patrol investigators say the man, from Yuba City, was believed to have been on drugs. Eight vehicles were involved in the crash, and… pic.twitter.com/h2e84BM1ov — Collin Rugg (@CollinRugg) October 22, 2025

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भयानक त्रासदी! घायलों और उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करता हूं." दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने अपने परिवार के 5 सदस्यों को ऐसे ही एक ट्रक चालक की लापरवाही के कारण खो दिया."

